دعم الزراعة والصناعة في العراق

2021/04/14 | 02:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نناقش في هذه الحلقة تفاصيل وأهداف مؤتمر زرع في العراق..صنع في العراق، وكيف يمكن دعم الزراعة والصناعة المحلية؟

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