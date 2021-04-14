2021/04/14 | 02:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمعية التشكيليين تقيم معرضها السنوي 130 فناناً يجسّدون بلوحاتهم التحدي والإبداع بغداد – فائز جواد أفتتحت جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين معرضا السنوي الذي حمل عنوان التحدي الفني والابداع المتجدد وذلك صباح الاحد الماضي ، افتتح المعرض امين بغداد علاء معن والمستشار الثقافي لرئيس الجمهورية ميسون الدملوجي وعدد من الشخصيات الفنية والثقافية والاعلامية وعشاق الفن التشكيلي […]

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