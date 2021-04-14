2021/04/14 | 02:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الإسراف في رمضان ..
عادات وتقاليد – شاكر الساعدي عند زيارتي لمدينة أصفهان عاصمة الدولة الصفوية سابقاً الواقعة وسط إيران قبل انتشار وباء الكورونا ، كنت أتسوق من أحدى المجمعات التجارية القريبة لسكني , وحينما دخلت إلى البيت الذي أسكن , فوجئت بصاحب الدار وهو من الإخوة المهجرين من العراق مطلع سبعينيات القرن الماضي ، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإسراف في رمضان .. عادات وتقاليد – شاكر الساعدي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عادات وتقاليد – شاكر الساعدي عند زيارتي لمدينة أصفهان عاصمة الدولة الصفوية سابقاً الواقعة وسط إيران قبل انتشار وباء الكورونا ، كنت أتسوق من أحدى المجمعات التجارية القريبة لسكني , وحينما دخلت إلى البيت الذي أسكن , فوجئت بصاحب الدار وهو من الإخوة المهجرين من العراق مطلع سبعينيات القرن الماضي ، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإسراف في رمضان .. عادات وتقاليد – شاكر الساعدي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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