2021/04/14 | 02:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإسراف في رمضان ..عادات وتقاليد – شاكر الساعدي عند زيارتي لمدينة أصفهان عاصمة الدولة الصفوية سابقاً الواقعة وسط إيران قبل انتشار وباء الكورونا ، كنت أتسوق من أحدى المجمعات التجارية القريبة لسكني , وحينما دخلت إلى البيت الذي أسكن , فوجئت بصاحب الدار وهو من الإخوة المهجرين من العراق مطلع سبعينيات القرن الماضي ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإسراف في رمضان .. عادات وتقاليد – شاكر الساعدي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإسراف في رمضان .. عادات وتقاليد – شاكر الساعدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).