2021/04/14 | 02:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديب تصوّر عملين بيروت – الزمان كشفت الممثلة السورية عهد ديب أنها (تتواجد في لبنان بهدف تصوير عملين في الوقت نفسه، الأول تاريخي هو فتح الأندلس مع المخرج محمد العنزي، والثاني كوميدي هو هب الريح مع المخرج محمود الدوايمة).وقالت وفقا لموقع (الفن) (إنها تؤدي في الأول شخصية أم حكيم زوجة طارق بن زياد، وهي […]

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