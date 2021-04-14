قتلى بحادث سير مروّع في صعيد مصر

2021/04/14 | 02:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 12 شخصا مصرعهم على الإقل وإصابة أربعة آخرين، الثلاثاء في صعيد مصر إثر تصادم أتوبيس نقل ركاب مع سيارة نقل تحمل بنزينا بطريق أسيوط- البحر الأحمر، فيما لا تزال عملية الإنقاذ جارية.

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