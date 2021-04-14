الكاظمي: الإجراءات الإصلاحية نجحت في زيادة احتياطي البنك المركزي

2021/04/14 | 03:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: هدى العزاوي

حث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزارة التجارة مجددا على توفير المزيد من المواد الغذائية في البطاقة التموينية ، لافتاً الى أن ارتفاع أسعار السلع يرتبط بجشع بعض التجار، كاشفا عن اجراءات صارمة لمنع التلاعب بالأسعار.

وأكد الكاظمي، في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية التي عقدت أمس الثلاثاء، أن “الحكومة نجحت في زيادة احتياطي البنك المركزي من الدولار بعد الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها”.

وهنأ الشعب العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شهر الخير والمحبة والتسامح”، مبيناً أن “متابعة قضايا واحتياجات المواطنين وتخفيف الاجراءات البيروقراطية من أولوياتنا وعلى جميع الوزراء بذل المزيد من الجهود لتوفير هذه الاحتياجات”.

وأضاف “جئنا لخدمة المواطنين وتجاوز التحديات التي يمر بها البلد وليس لهدف سياسي”، مشيراً الى أن “لدى الحكومة مساحات نجحت فيها ومساحات أخرى تحتاج الى متابعة وعمل متزايد”.

بدوره، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزيري النقل ناصر الشبلي والشباب والرياضة عدنان درجال: إن “الكاظمي أوصى وزارة التجارة بتوزيع الحصة الإضافية بكامل موادها”.

من جانبه، أكد وزير النقل ناصر الشبلي، أن “ميناء الفاو مشروع اقتصادي مهم سينقذ العراق ويرفد ميزانيته”، مبينا أن “الميناء سيكون قادراً على استقبال السفن الكبيرة”.

وأضاف الشبلي أن “عمق ميناء الفاو سيكون أكثر من 19 متراً بالاتفاق مع الشركة المنفذة”، موضحا أن “ميناء الفاو يعدّ مشروعاً ستراتيجياً سيربط الشرق بالغرب عبر القناة الجافة”.

وأشار الى أن “كلفة ميناء الفاو تبلغ مليارين و625 مليون دولار بمدة إنجاز ثلاث سنوات وستة أشهر”، منوها بأن “الشركة الكورية أنجزت كاسر الأمواج الشرقي بطول 8 كم والغربي 16 كم”.

وبين أن “كاسر الأمواج الغربي يعدّ الأطول في العالم ودخل موسوعة غينيس”.

من جهته، أكد وزير الشباب عدنان درجال، أن “اللجنة الخليجية ستتخذ قرارها النهائي بشأن خليجي 25 في 26 نيسان الحالي”.

وأضاف، أن “الشركة المنفذة لملعب الميناء ستنهي أعمالها في 15 أيلول المقبل”، مبينا أن “الوفد الخليجي أبدى سعادته للاهتمام الحكومي باستضافة خليجي 25”.

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