الصحة: إصابات كورونا تتركز في المناطق «الأقل» تلقيحا

2021/04/14 | 03:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

اعلنت وزارة الصحة امس تسجيل زيادة كبيرة باعداد المصابين الراقدين بالمستشفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، ودعت المواطنين إلى الابتعاد عن إقامة دعوات الإفطار الجماعية خلال شهر رمضان.

وقال مدير عام دائرة صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي لـ”الصباح”: ان “الزيادة في عدد الاصابات في جانب الكرخ تركزت في الاطراف والمناطق الشعبية التي كانت اقل المناطق اخذا للقاح، وليس في المناطق الاخرى التي تلقى سكانها التطعيم بنسب اكبر من غيرها”.

واكد ان “العمل منصب على الوصول الى نسبة 60 - 70 بالمئة من التلقيح لتحقيق المناعة المجتمعية”، داعيا “متلقي اللقاح الى المحافظة على الالتزام بسبل الوقاية حرصا على تكامل المناعة في جسمهم في الاسابيع الاولى لأنهم يبقون معرضين للاصابة”.وتسلمت صحة الكرخ مؤخرا 1170 جرعة من لقاح فايزر تم توزيعها ضمن منفذي مستشفيي اليرموك ومدينة الامامين الكاظمين الطبية، وكذلك 5 آلاف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، بينما بلغت حصة لقاح استرازنيكا البريطاني 29 ألف جرعة، أُضيفت لها ألف جرعة أخرى بعد زيادة إقبال المواطنين في الآونة الأخيرة.

واضاف الحجامي انه “سيتم تجهيز الكميات نفسها من لقاح فايزر اسبوعيا، والعمل على التطعيم الصحيح للمراجعين والمنتسبين بحسب المعايير العلمية المتفق عليها”.

من جانبه، قال مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي لـ”الصباح”: ان “الدائرة تسلمت 3 آلاف جرعة من لقاح فايزر كدفعة اولى، وهناك جرع اخرى تصل اسبوعيا من بقية انواع اللقاحات”.

ولفت الى “التواصل حاليا بافتتاح منافذ اخرى اضافية بلقاح فايزر، اضافة الى المنافذ الاخرى الـ 70 الموجودة في المراكز الصحية نتيجة لاقبال المواطنين الكبير على منافذ التلقيح خلال اليومين الماضيين”.

وجددت وزارة الصحة دعوتها المواطنين إلى الإسراع بأخذ اللقاحات المضادة لكورونا، وحذرت من مضاعفات طويلة الأمد بعد الإصابة بالوباء.

بيان صحفي للوزارة، اوضح ان "الوضع الوبائي يشهد تطورا خطيرا في الايام الاخيرة وذلك بارتفاع نسب الاصابات بمعدلات غير مسبوقة منذ بدء الجائحة، حيث شهد الاسبوع الماضي تسجيل اعلى رقم اسبوعي منذ بدء تفشي الوباء.

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