النقل تستأنف الترانزيت في ستة منافذ

2021/04/14 | 03:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: واع

تستأنف هيئة المنافذ الحدودية، الترانزيت اعتباراً من اليوم الاربعاء، في ستة منافذ حدودية.

وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي، لـ”واع”: إن “الترانزيت سيكون في منافذ زرباطية والقائم وطريبيل والمنذرية وصفوان وعرعر مع خمس دول من خلال نقل البضائع عبر العراق الى الدول الأخرى”، لافتاً الى أن “هذه من الخطوات المهمة لزيادة إيرادات الدولة والاستفادة من موقع العراق”.

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