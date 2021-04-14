مصادر تؤكد عزم واشنطن المضي قدما في صفقة الـF35 مع الإمارات

2021/04/14 | 03:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة رويترز عن مصادر أميركية قولها، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس، جو بايدن، أبلغت الكونغرس عزمها المضي قدما في صفقة بيع أسلحة للإمارات بقيمة 35 مليار دولار، والتي تشمل مقاتلات F35 وطائرات دون طيار ومعدات عسكرية أخرى.

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