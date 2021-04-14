زيدان: مواجهة ليفربول صعبة للغاية

2021/04/14 | 04:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، رغبة فريقه في الانتصار على ليفربول، اليوم الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز ذهابًا بنتيجة (3-1).وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي: "ما سنحاول القيام به هو مواصلة ما نقوم به كفريق.مستعدون للمباراة الثانية ضد ليفربول".وأضاف "تأثير غياب الجماهير؟ الوضع كما هو.لم نتمكن في ملعبنا من اللعب وسط الجماهير.سيتعين علينا اللعب دون جمهور".وتابع "لن نختار بين الليجا ودوري الأبطال.الشيء الوحيد الذي يدور في أذهاننا، مباراة اليوم فقط.لن ندخر جهدنا.سنحاول الفوز بالمباراة ولا شيء آخر، اعتدنا على هذا النوع من المباريات، سيكون لدينا مباراة قوية ".واستكمل "الحالة النفسية والبدنية يسيران سويًا، لكن هذا لا يعني شيئًا، سنقاتل وبعد ذلك سيأتي كل شيء كما هو الحال دائمًا.الفريق دائمًا ما يجتمع معًا في مواجهة الصعوبات.هذا دليل على شخصية الفريق.حدثت أشياء كثيرة لنا، لكننا الآن هنا وسنقاتل".وزاد "الإصابات؟ نعلم أن الأمر معقد، هو موسم نادر جدًا، لكن لا يمكن تغييره، نحاول أن يتعافى اللاعبون ولا يمكننا فعل أي شيء آخر، جميع الفرق لديها هذه الصعوبات".وعن فيدي فالفيردي، كشف زيدان "لقد تعافى بنسبة 100% وسيكون مع الفريق".وبسؤاله عن إمكانية مشاركة أودريوزولا، أجاب "صحيح أنه لعب قليلًا ضد برشلونة، سنرى ما سيحدث غدًا، لن أقول أي شيء".وأتم "أتوقع مباراة صعبة للغاية.يتوجب اللعب بشكل أفضل لأننا نستطيع الوصول لنصف النهائي، واللاعبون يريدون التواجد هناك".المصدر: كورة

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