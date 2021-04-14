توجيه حكومي: ضبط الأسعار وزيادة «التموينية»

2021/04/14 | 04:21 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

أكدت الحكومة العراقية، الثلاثاء، أن هناك تزايد في الإقبال على أخذ لقحات كورونا، فيما تحدثت عن تفاصيل مشروع الفاو الكبير، فضلا عن استضافة خليجي 25.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمر صحفي أعقب جلسة مجلس الوزراء، إن «الكاظمي أوصى وزارة التجارة بتوزيع الحصة الإضافية بكامل موادها».

وأضاف ناظم، أن «وزير الصحة قدم لمجلس الوزراء معلومات بشأن تصاعد أخذ اللقاحات المضادة لكورونا»، مبينا «تسلمنا أنواع عدة من اللقاحات ولمسنا إقبالا لدى المواطنين على أخذها».

وأكد «نواجه الجائحة بمزيد من الانضباط في استعمال الكمامة والتباعد الجسدي وأخذ اللقاحات».

من جهته قال، وزير النقل ناصر الشبلي إن «ميناء الفاو مشروع اقتصادي مهم سينقذ العراق ويرفد ميزانيته»، مضيفا أنه «سيكون قادراً على استقبال السفن الكبيرة».

وأشار الى أن «عمق ميناء الفاو سيكون أكثر من 19 متراً بالاتفاق مع الشركة المنفذة»، معتبرا أنه «يعدّ مشروعاً استراتيجياً سيربط الشرق بالغرب عبر القناة الجافة».

وأضاف أن «كلفة ميناء الفاو مليارين و625 مليون دولار بمدة إنجاز ثلاث سنوات وستة أشهر».

ولفت الى أن «الشركة الكورية أنجزت كاسر الأمواج الشرقي بطول 8 كم والغربي 16 كم»، مضيفا أن «كاسر الأمواج الغربي يعدّ الأطول في العالم ودخل موسوعة غينيس».

كما وقال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال إن «اللجنة الخليجية ستتخذ قرارها النهائي بشأن خليجي 25 في 26 نيسان الحالي».

وأضاف أن «الشركة المنفذة لملعب الميناء ستنهي أعمالها في 15 أيلول المقبل، وأن الوفد الخليجي أبدى سعادته للاهتمام الحكومي باستضافة خليجي 25».

وقال درجال إن «مجلس الوزراء هنأ اتحاذ ألعاب القوى لحصوله على المركز الأول ببطولة إيران الدولية»، مؤكدا «نسقنا مع وزارة الصحة لإقامة جدول خاص بإعطاء الرياضيين لقاح كورونا».

بدوره، هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بمناسبة حلول شهر رمضان، قائلاً إن «الصبر عزيمة تليق بالمؤمنين بدينهم ووطنهم».

وذكر الكاظمي، في تغريدة على حسابه في «تويتر»، أنه «مع حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على شعبنا والعالم الإسلامي والإنسانية بالخير والبركة، نستحضر قيم رمضان الصبر والصمود ومجاهدة الذات على الغرور والاستهتار والتجبّر والطغيان وتبني التسامح والمروءة من موقع القوة».

وأضاف أن «الصبر إيمان وعزيمة تليق بالمؤمنين، بدينهم ووطنهم».

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لديها حملات لمنع التلاعب بالأسعار، فيما أشار إلى «نجاح» الحكومة في زيادة احتياطي البنك المركزي.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، إن «متابعة قضايا واحتياجات المواطنين وتخفيف الاجراءات البيروقراطية من اولوياتنا وعلى جميع الوزراء بذل المزيد من الجهود لتوفير هذه الاحتياجات».

وأضاف، «جئنا لخدمة المواطنين وتجاوز التحديات التي يمر بها البلد وليس لهدف سياسي»، مبيناً :»لدينا مساحات نجحنا فيها ومساحات اخرى تحتاج الى متابعة وعمل متزايد».

وجدد الكاظمي توجيهاته إلى «وزارة التجارة بالعمل المستمر لتوفير المزيد من المواد الغذائية في البطاقة التموينية وان تبذل اقصى جهودهــــــا»، لافتاً إلى أن «زيادة اسعار الســلع اغلبها مرتبط بجشع بعض التجار ولدينا حملات لمنع هذا التلاعب بالأسعار».

وبين، أن «الحكومة نجحت في زيادة احتياطي البنك المركزي من الدولار بعد الاجراءات الاصلاحية التي قمنا بها»، لافتاً إلى أن «وزارة الصحة قامت بجهد لتوفير اللقاحات لوباء كورونا ومهم جدا ان يكون هناك تشجيع للمواطنين لأخذ اللقاح».

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