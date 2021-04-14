وزير الداخلية يؤكد ضرورة تأمين الشريط الحدودي بالكامل

2021/04/14 | 04:21 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الداخلية، عثمان الغانمي ضرورة تأمين الشريط الحدودي بالكامل.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية، في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، أن «الغانمي، تفقد برفقة رئيس اركان الجيش، وقائد حرس الحدود، الشريط الحدودي ضمن قاطع الفرقة السادسة، كما زار مقر الفرقة العشرين في قضاء سنجار بمحافظة نينوى».

واكد الغانمي، على «استمرارية العمل في تأمين الشريط الحدودي بشكل كامل، ومنع التسلل والتهريب الذي يفتك باقتصاد البلاد، فضلا عن منع تسلل العناصر الإرهابية وفق الاتفاقيات الدولية الخاصة بتأمين الحدود».

واثنى، على «الجهود المبذولة من قبل القوات الأمنية لتأمين الأوضاع الداخلية من خلال تأمين الحدود».

واجتمع وزير الداخلية، وفقاً للبيان «بعدد من القيادات والضباط والمنتسبين»، موجهاً بـ»مجموعة من التوصيات التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».

واستمــــع، الى «طــــلباتهم واحتياجاتهم»، موجهاً بـ»استمرار الدعم من قبل وزارة الداخلية لشرطة حرس الحدود».

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