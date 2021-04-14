بايدن يقترح على بوتين عقد قمة لبناء «علاقات مستقرة»

2021/04/14 | 04:21 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الثلاثاء، على نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة في «دولة ثالثة» خلال «الأشهر المقبلة» من أجل «بناء علاقة مستقرة» مع روسيا، وفق البيت الأبيض.

وأعلنت الرئاسة الأميركية في بيان أن بايدن أعرب خلال محادثات هاتفية جديدة مع بوتين عن «قلقه إزاء الحشد المفاجئ للقوات الروسية في القرم المحتلة وعند الحدود الأوكرانية»، داعيا موسكو إلى «خفض التوترات».

وقال البيت الأبيض إن بايدن «شدد على دعم الولايات المتحدة الراسخ لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها»، في حين يجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة إلى بروكسل لبحث هذا الملف مع نظيره الأوكراني والحلفاء الأوروبيين والحلف الأطلسي.

وأكد بايدن أن «الولايات المتحدة ستتحرك بحزم دفاعا عن مصالحها القومية ردا على ممارسات روسيا على غرار الهجمات الإلكترونية والتدخل في الانتخابات».

لكن الرئيس الأميركي شدد أيضا على سعيه لـ»بناء علاقة مستقرة» مع روسيا «تراعي المصالح الأميركية»، بحسب البيت الأبيض، مشيرا خصوصا إلى ضرورة مواصلة «حوار استراتيجي» حول حظر انتشار الأسلحة وقضايا الأمن.

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