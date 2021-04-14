بعد تعليق استخدام لقاح جونسون آند جونسون.. فاوتشي يوضح ويُطمئن

2021/04/14 | 04:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح خبير الأمراض المعدية والمستشار الطبي للبيت الأبيض، الدكتور أنتوني فاوتشي، أن قرار تعليق استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا المستجد لا يعني الخوف من أخذ اللقاحات عموما ودعا الأميركيين إلى الاستمرار في المشاركة بحملة التطعيم

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