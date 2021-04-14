2021/04/14 | 05:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، الثلاثاء، الرئيس، جو بايدن، لإلقاء خطاب في الكونغرس بمناسبة مرور 100 يوم على توليه الرئاسة، في 28 أبريل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمناسبة مرور 100 يوم على ولايته.. بيلوسي تدعو بايدن لمخاطبة الكونغرس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمناسبة مرور 100 يوم على ولايته.. بيلوسي تدعو بايدن لمخاطبة الكونغرس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).