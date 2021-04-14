ولاية أميركية تتخلى عن إجراءات كورونا الاحترازية كليا

2021/04/14 | 07:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حاكم ولاية نيفادا، ستيف سيسولاك، الثلاثاء، عن خطط لإعادة فتح جميع مقاطعات الولاية بالكامل بنسبة 100 في المئة بداية من شهر يونيو المقبل

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