عشق طائر حر - عباس علي العلي

2021/04/14 | 07:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الطائر الحر مرتديا ثوب الجمالقد تلبسه الحب بالحبيسائلنيبمنطق الحكيمكم المسافة بين القلب والقلب؟قلت جازمالحظة رمق من عين الربأوطول أستكانة النفس عن الترديدقال أتعشق يا هذاضحكتولم أضحك من قبل على سؤالتأملت وجه الطائر بإمعانوقلتيا .....أنت ايها الجميل أعلملو أراد الرب أن يبعث نبيا للحب في الأرضفذاك.....



أناقال أدنو مني وأقترب ......





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