شكوك بشأن حمولة طائرتين مصريتين هبطتا في مطار سبها الليبي

2021/04/14 | 07:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات سرت الجفرة، عبد الهادي دراه، لقناة الحرة، إن طائرتين مصريتين نقلتا أسلحة وذخائر لمدينة سبها جنوب غرب ليبيا، بينما جرت التغطية على الأمر بإضافة مجموعة من الأدوية.

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