العراق يستأنف ترانزيت السلع عبر المنافذ الحدودية مع 5 دول

2021/04/14 | 07:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، استئناف العمل بـ"الترانزيت" إلى خمس دول ابتداء من اليوم الأربعاء....

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