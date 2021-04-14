بايدن يقبل دعوة بيلوسي لإلقاء خطاب في الكونغرس

2021/04/14 | 08:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلبي دعوة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، لإلقاء خطاب في الكونغرس بمناسبة مرور 100 يوم على توليه الرئاسة، في 28 أبريل.

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