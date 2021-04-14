واقع المراه العامله في محافظة طولكرم ..على ضوء واقع المراه الفلسطينيه - محمود خليفه

2021/04/14 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_خليفه على هامش بيان الاتحاد العام لنقابات العمال عن واقع المراه العامله في طولكرم .....في تقرير صحفي صادر عن قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ..وباسم دائرة المراه والنوع الاجتماعي ...



فان دائرة المراه في طولكرم دونت انتهاكات الحقوق النقابيه للعاملات في النسيج والخياطه ...وهي الوقائع والانتهاكات نفسها والمعروفه في جميع المحافظات ولدى المراه العامله الفلسطينيه بمجموعها ...



فطولكرم هي واحده م ......





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