بيان مساندة للإعلاميين في معركة رفض التعيينات الحزبية - حزب العمال التونسي

2021/04/14 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حزب_العمال_التونسي في خطوة استفزازية، قامت الحكومة اليوم بفرض تعيين كمال بن يونس، رئيسا مديرا عاما لمؤسسة “وكالة تونس إفريقيا للأنباء” باستعمال القوة العامة والاعتداء المادي واللفظي على الإعلاميين العاملين بالوكالة وعلى ممثلي هياكلهم النقابية بالمؤسسة وأعضاء المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين والجامعة العامة للإعلام.وقد جاءت هذه الخطوة التصعيدية من حكومة المشيشي بعد أن أصرّ الصحفيون بدعوة وتأطير من هياكلهم ......





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