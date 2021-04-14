«الأخبار» تهاجم موقف حسن نصر الله! - جلبير الأشقر

2021/04/14 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلبير_الأشقر قبل عشر سنوات، في بداية انتفاضة الشعب الليبي ضد حكم معمّر القذافي القراقوشي، كانت الغالبية الساحقة من الرأي العام في المنطقة العربية مؤيدة للثوار مثلما تعاطفت مع انتفاضة شعبي تونس ومصر السابقتين.



وكنّا جميعاً نتابع بقلق مصير ثورة تحوّلت بسرعة إلى حرب أهلية بسبب مسعى نظام القذافي الفوري إلى وأدها بقوة السلاح، مستخدماً كافة عناصر الترسانة العسكرية الضخمة التي بذّر موارد البلاد لاقتنائها.



وقد تاب ......





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