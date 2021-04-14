الحمداني يعلن المباشرة بتنفيذ مشروع ماء السماوة الكبير قريبا

2021/04/14 | 08:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني عن المباشرة بتنفيذ مشروع ماء السماوة الكبير في 10-5-2021 والذي سينهي معناة محافظة المثنى من شحة المياه.

وذكر الحمداني في بيان له تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاربعاء ، أن" المشروع عبارة عن محطة ضخ ذات تصريف 3م3/ثا تنصب على الجانب الأيسر من شط الشامية في مقدم ناظم الخورنق ترتبط بخط أنبوبي قطره (1٫40)م ناقل للمياه وبطول (58) كم لحين وصول المياه الى قضاء الرميثة مقدم محطة إسالة الرميثة وتتكون المحطة من (9) مضخات عمودية تصريف الواحدة منها (0٫5) م3/ثا."

واضاف أنه"بعد تفاقم مشكلة الشحة في نهاية التسيعنيات قامت وزارة الموارد المائية بأيجاد الحلول لهذه المشكلة متمثلاً بتنفيذ مشروع تعزيز شط الرميثة في عام 2000 ولكن المشكلة عادت للظهور بعد عام 2003 بسبب كثرة التجاوزات وعدم محاسبة التجاوزات في ذلك الوقت".

وتابع الحمداني أن" مشروع ماء السماوة الكبير هو جزء من سلسلة الأجراءات التي نفذتها الوزارة للقضاء على شحة المياه في محافظة المثنى".

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