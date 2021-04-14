2021/04/14 | 08:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إقليم كوردستان يحذر السكان من صعوبة الحصول على لقاح كورونا في حال العزوف عنه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/14 | 08:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كوردستان يحذر السكان من صعوبة الحصول على لقاح كورونا في حال العزوف عنه) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقليم كوردستان يحذر السكان من صعوبة الحصول على لقاح كورونا في حال العزوف عنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).