"تمنى وصول شاحنته لسد النهضة".. وزيرة تتواصل مع "البطل المصري" في أميركا

2021/04/14 | 08:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة الدولة في مصر للهجرة وشؤون المغتربين، نبيلة مكرم، الأربعاء، إنها أجرت اتصالا هاتفيا بالشاب المصري أحمد شعبان الذي انهالت عليه الإشادات بعدما تمكن من القبض على مجرم هارب في الولايات المتحدة.

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