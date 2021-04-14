2021/04/14 | 08:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني عن المباشرة بتنفيذ مشروع ماء السماوة الكبير والذي سينهي معاناة محافظة المثنى من شح المياه.وذكر الحمداني في بيان اليوم الاربعاء ، أن" المشروع عبارة عن محطة ضخ ذات تصريف 3م3/ثا تنصب على الجانب الأيسر من شط الشامية في مقدم ناظم الخورنق ترتبط بخط أنبوبي قطره (1٫40)م ناقل للمياه وبطول (58) كم لحين وصول المياه الى قضاء الرميثة مقدم محطة إسالة الرميثة وتتكون المحطة من (9) مضخات عمودية تصريف الواحدة منها (0٫5) م3/ثا."واضاف أنه"بعد تفاقم مشكلة الشح في نهاية التسيعنيات قامت وزارة الموارد المائية بأيجاد الحلول لهذه المشكلة متمثلاً بتنفيذ مشروع تعزيز شط الرميثة في عام 2000 ولكن المشكلة عادت للظهور بعد عام 2003 بسبب كثرة التجاوزات وعدم محاسبة التجاوزات في ذلك الوقت".وتابع الحمداني أن" مشروع ماء السماوة الكبير هو جزء من سلسلة الأجراءات التي نفذتها الوزارة للقضاء على شح المياه في محافظة المثنى"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الموارد المائية يعلن المباشرة بتنفيذ مشروع ماء السماوة الكبير) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الموارد المائية يعلن المباشرة بتنفيذ مشروع ماء السماوة الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).