القبض على ارهابي جنوب بغداد والعثور على كدس كبير لقنابر الهاون والصواريخ والعبوات الناسفة في تلعفر

2021/04/14 | 08:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على احد الارهابيين في الرضوانية جنوبي بغداد ، فيما عثرت على كدس كبير لقنابر الهاون والصواريخ والعبوات الناسفة في تلعفر.وذكر بيان للمديرية " استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة القت قوة مشتركة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٧ والفوج الاول لواء ٥٥ واستخبارات ارهاب المحمودية ، القبض على احد الارهابيين في منطقة الكرطان بالرضوانية جنوبي بغداد ، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".من جانب اخر عثرت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ من ضبط ، ١٠٣ قنابر هاون مختلفة ، و ٥ مساطر تفجير ، و ٤ عبوات ناسفة ، و ٣ صواريخ جهنم محلية الصنع ،و ٢ قذيفة مدفع عيار 155 ملم ، في جنوب مطار تلعفر غربي نينوى./انتهى9

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