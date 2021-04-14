2021/04/14 | 08:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة "ستتصرف بحزم" للدفاع عن مصالحها رداً على تصرفات روسيا.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وجاء الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الأمريكي والروسي بعد مرور نحو شهر على وصف بايدن لبوتين بـ"القاتل"، حينما قال بايدن في مقابلة مع قناة ABC News إن بوتين "سيدفع ثمناً" بسب محاولاته لتقويض الانتخابات الأمريكية، وبسؤاله عما إذا كان يعتقد إذا كان بوتين "قاتلا"، أجاب بايدن: "نعم، أعتقد".

وأفاد بيان للبيت الأبيض، الثلاثاء، بأن بايدن تحدث مع بوتين، وناقشا عدداً من القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك نية الولايات المتحدة وروسيا متابعة حوار الاستقرار الاستراتيجي حول مجموعة من قضايا الحد من التسلح والقضايا الأمنية، بناءً على تمديد معاهدة ستارت الجديدة".

وأضاف البيان أن "الرئيس بايدن أوضح أيضاً أن الولايات المتحدة ستتصرف بحزم للدفاع عن مصالحها الوطنية رداً على تصرفات روسيا، مثل الاختراقات الإلكترونية والتدخل في الانتخابات".

وأكد بايدن على "التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها"، وأعرب عن قلق الولايات المتحدة إزاء "الحشود العسكرية الروسية المفاجئة في شبه جزيرة القرم المحتلة وعلى حدود أوكرانيا"، داعيا روسيا إلى تهدئة التوترات، بحسب البيان.

وقال بايد إنه يسعى إلى "بناء علاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها مع روسيا بما يتفق مع المصالح الأمريكية"، واقترح الرئيس الأمريكي "عقد اجتماع قمة في دولة ثالثة في الأشهر المقبلة لمناقشة النطاق الكامل للقضايا التي تواجه الولايات المتحدة وروسيا".

"سي أن أن"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعدما وصفه بـ ’القاتل’ .. بايدن يدعو بوتين إلى لقاء في ’دولة ثالثة’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعدما وصفه بـ ’القاتل’ .. بايدن يدعو بوتين إلى لقاء في ’دولة ثالثة’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).