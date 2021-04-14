في أول يوم برمضان إسرائيل تمنع آذان العشاء في المسجد الأقص (فيديو)

2021/04/14 | 08:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، المجتمع الدولي للتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة والعدوان على المسجد الأقصى.

واعتبر الناطق باسم الرئاسة الممارسات الإسرائيلية عدوانا عنصريا على حرمة المقدسات، وعلى حرية العبادة وانتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الإنسان العالمية.

وحذر أبو ردينة في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" من عواقب السياسة العدوانية التي تنذر بتحويل الصراع إلى حرب دينية مفتوحة تقوض أركان السلم والأمن الدوليين، وهو ما تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال بشكل كامل.

شرطة الاحتلال تقوم بقطع أسلاك الكهرباء في مئذنة باب الأسباط في المسجد الأقصى pic.twitter.com/tKNtMj2p5X

— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 13, 2021

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