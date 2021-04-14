قوباد طالباني يؤكد دعمه الكامل للايزيديين

2021/04/14 | 08:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان برقية تهنئة، بمناسبة حلول رأس السنة الايزيدية.

وجاء في برقية التهئنة: بمناسبة حلول عيد رأس السنة الايزيدية، اتقدم باحر التهاني الى الاخوات والاخوة الايزيديين في كوردستان والعالم، واتمنى ان نرى في العام المقبل مراسيم متنوعة لاحياء هذا العيد التاريخي العتيد في ظروف صحية افضل من الحالية.

واضاف: بهذه المناسبة نؤكد دعمنا الكامل لتطبيع الاوضاع المعيشية للايزيديين ونعتبر عودتهم الى مناطقهم ومجتمعاتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم من مهام حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بمساعدة اصدقائنا الحريصيين على الايزيديين.

PUKmedia خاص

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