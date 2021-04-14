أسعار النفط العالمية تعاود الارتفاع في الاسواق العالمية

2021/04/14 | 08:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجل النفط الخام، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات النفط الأمريكية تراجعت أكثر من المتوقع ورفعت أوبك توقعاتها للطلب على النفط ، لكن المكاسب حدتها مخاوف بشأن فيروس كورونا وزيادة الإمدادات.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 64.09 دولاراً للبرميل في الساعة 05:21 بتوقيت […]

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