2021/04/14 | 09:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة سد دربنديخان تخفّض نسبة الإطلاقات المائية إلى النصف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/14 | 09:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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