2021/04/14 | 09:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير أمني أنّ شرطة الكابيتول كان لديها معلومات استخباراتية أكثر مما كان معروفا، قبل هجوم السادس من يناير على مقر الكونغرس لكنها تلقت أوامر بعدم استخدام أقوى تكتيكاتها لقمع المهاجمين، حسب وسائل إعلام أميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير عن "هجوم الكونغرس" ينتقد استعداد الشرطة ورد فعلها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير عن "هجوم الكونغرس" ينتقد استعداد الشرطة ورد فعلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).