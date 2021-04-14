الهند تسجل أكثر من 184 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/04/14 | 09:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في البلاد بلغ مستوى قياسيا جديدا بعد تسجيل 184372 حالة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.يأتي ذلك، في الوقت الذي تحارب فيه معظم ولايات البلاد موجة ثانية من الفيروس.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في الهند 13.9 مليون، فيما أظهرت […]

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