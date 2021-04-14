زيدان يتحدى ليفربول على آنفيلد: جئنا للفوز

2021/04/14 | 09:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعيحل ريال مدريد في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء ضيفاً على ليفربول في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وسيدخل ريال مدريد مباراة الإياب على ملعب آنفيلد منتشيا بتحقيق 6 انتصارات متتالية في كافة المسابقات وأيضا بعد فوزه 2-1 على غريمه برشلونة، السبت، ليصبح على بعد نقطة واحدة من أتليتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني.لكن ريال حقق هذه الانتصارات بتشكيلة مرهقة ضربتها الإصابات مؤخرا، مما دفع زيدان للقول بعد الفوز على برشلونة إن فريقه يواجه ضغوطاً كبيرة، لكنه أكد أن لاعبيه لن يدخروا جهداً أمام ليفربول.وقال مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان إن فريقه لن يركن للراحة بعد فوزه ذهاباً 3-1 رغم أنه اعترف مؤخراً بأن لاعبيه يعانون من الإجهاد.وقال في مؤتمر صحفي: "لن ندخر جهدا أمام ليفربول.جئنا إلى هنا للفوز وهذا ما سنحاول القيام به، بذلنا مجهوداً كبيراً في مباراة الذهاب وأيضاً أمام برشلونة لكننا اعتدنا على هذه الأمور".

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