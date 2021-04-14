محمود عثمان لـ/نينا/: العراق سيشهد اياما عصيبة ومشاكل كثيرة الى يوم الانتخابات

2021/04/14 | 09:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ يرى القيادي الكردي محمود عثمان ان العراق سيشهد اياما عصيبة ومشاكل كثيرة الى يوم الانتخابات".وقال عثمان في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان المشهد السياسي الحالي معقد وفيه الكثير من المشاكل بين الاحزاب والكتل السياسية المختلفة ، التي ستتفاقم مع قرب الانتخابات البرلمانية في العاشر من تشرين الاول المقبل ، بسبب انتشار السلاح المنفلت والمال السياسي الذي سيسطر على اجواء الانتخابات المقبلة ".واوضح ان المشاكل بين الولايات المتحدة وايران ستنعكس سلبا على العراق ، وستزاد مشاكله ، لرغبة ايران ان يقوم العراق برد فعل تجاه الولايات المتحدة بسبب مقتل قائد الحرس الثوري قاسم سليماني في بغداد ، فيما تنأى هي عن ذلك وترغب بمفاوضات مع الولايات المتحدة ، ليكون العراق هو ساحة الصراع وهو الخاسر "./انتهى9

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