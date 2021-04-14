الإعلام الرقمي: فيسبوك يتساهل مع الجيوش الإلكترونية في العراق

2021/04/14 | 09:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم مركز الإعلام الرقمي في العراق شركة فيسبوك بالتساهل مع التلاعب السياسي بالرأي العام في العراق، من خلال نشر معلومات مضللة عبر منصات الإعلام الاجتم...

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