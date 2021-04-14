الطقس: انخفاض ملموس في معدلات الحرارة وعودة للأجواء الربيعية

2021/04/14 | 09:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الأربعاء، إلى تأثر بعض المناطق باضطرابات جوية فيما يسود الاستقرار مناطق أخرى،مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط كبير للرياح السطحية في عموم البلاد.

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وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي في توضيح تابعه "ناس"، (14 نيسان 2021)، إن "البلاد تتأثر بمرتفع جوي سطحي قادم من البحر المتوسط ذو امتدادات اوربية تزامنآ مع تأثيرات محدودة لاخدود علوي بارد نتيجة لبداية اندفاع المرتفع العلوي الشبه المداري ولكن نستثني مدن الجنوب حصرا سوف يستمر تأثرها بالنشاط الضعيف للمنخفض الحراري السطحي القادم من الجزيرة العربية".

وأوضح ان "هذه التأثيرات تسبب استقرارا شبه تام في الاجواء في اغلب مدن البلاد عدا بعض مدن الجنوب سوف تتأثر بحالة جوية ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي".

وأضاف أن "كافة مدن العراق ستشهد هذا اليوم اجواءا صافية الى غائمة جزئيا وتكون على فترات غائمة كليا في بعض مدن الجنوب والفرات الاوسط مع فرصة واردة لهطول امطار رعدية في مناطق يصعب تحديدها اجزاء عشوائية من البصرة وميسان وذي قار وبادية المثنى والمفاجأت الربيعية واردة جدا بين السلب والايجاب".

وبشأن درجات الحرارة، فقد توقع الموسوي "حدوث انخفاض محسوس على درجات الحرارة نتيجة لاندفاع كتلة هوائية باردة تعمل على حدوث تراجع لتأثيرات الكتلة الهوائية الدافئة وبالتالي مسببآ تحول الاجواء الى ربيعية لطيفة في اغلب مدن البلاد تزامنآ مع بداية الشهر الفضيل".

وبين أن "الاقسام الشمالية(تتراوح مابين19C الى23C)

الاقسام الغربية(تتراوح مابين 22Cالى25C)

الاقسام الوسطى(تتراوح مابين 25Cالى27C)

الاقسام الجنوبية(تتراوح مابين 29C الى33C)".

اما بالنسبة لحركة الرياح فانها "شمالية غربية تحمل معها نسمات البرودة نشطة مثيرة للغبار في كافة مناطق البلاد وخصوصا في الاقسام الوسطى والجنوبية من البلاد بهبات رياح تتجاوز 45km في الساعة".

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