2021/04/14 | 09:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ زف نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، بشرى سارة لعشاق فريقه، بعد مباراة “بي إس جي” وبايرن ميونخ التي أقيمت أمس الثلاثاء، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.واعترف المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 29 عاما، بعد المباراة التي انتهت بخسارة سان جيرمان 0-1 وتأهله إلى المربع الذهبي للبطولة القارية (بحكم فوزه ذهابا 3-2)، بأن تمديد عقده مع الفريق الباريسي لم يعد يمثل مشكلة.وأضاف في تصريحات لشبكة “ESPN”: “سأبقى في باريس سان جيرمان، تمديد تعاقدي لم يعد أزمة، من الواضح أنني أشعر براحة كبيرة، وكأني في بيتي، وأشعر بسعادة أكبر من أي وقت مضى”.وينتهي عقد نيمار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نيمار يزف بشرى سارة لعشاق سان جيرمان بعد مباراة بايرن ميونخ عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيمار يزف بشرى سارة لعشاق سان جيرمان بعد مباراة بايرن ميونخ) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيمار يزف بشرى سارة لعشاق سان جيرمان بعد مباراة بايرن ميونخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).