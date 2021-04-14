مديرا صحة الكرخ والرصافة: علاقة بين عمليات التطعيم ونسبة انتشار كورونا في مناطق بغداد

2021/04/14 | 09:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قيم مديرا دائرتي الصحة بجانبي الكرخ والرصافة في العاصمة بغداد، الوضع الوبائي في مناطق العاصمة، فيما أكدا أن التوجه نحو أخذ اللقاح هو السبيل الوحيد لتقليل الإصابات بفيروس كورونا.

وقال مدير عام دائرة صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي، في تصريح صحفي، إن "الزيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في جانب الكرخ تركزت في الأطراف والمناطق الشعبية التي كانت اقل المناطق أخذا للقاح، وليس في المناطق الاخرى التي تلقى سكانها التطعيم بنسب اكبر من غيرها".

وأكد الحجامي، أن "العمل منصب على الوصول إلى نسبة 60 - 70 بالمئة من التلقيح لتحقيق المناعة المجتمعية”، داعيا "متلقي اللقاح إلى المحافظة على الالتزام بسبل الوقاية حرصا على تكامل المناعة في جسمهم في الأسابيع الاولى لأنهم يبقون معرضين للأصابة".وتسلمت صحة الكرخ مؤخرا 1170 جرعة من لقاح فايزر تم توزيعها ضمن منفذي مستشفيي اليرموك ومدينة الإمامين الكاظمين الطبية، وكذلك 5 آلاف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، بينما بلغت حصة لقاح استرازنيكا البريطاني 29 ألف جرعة، أُضيفت لها ألف جرعة أخرى بعد زيادة إقبال المواطنين في الآونة الأخيرة.

وأضاف الحجامي انه "سيتم تجهيز الكميات نفسها من لقاح فايزر اسبوعيا، والعمل على التطعيم الصحيح للمراجعين والمنتسبين بحسب المعايير العلمية المتفق عليها".

من جانبه، قال مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي لـ"الصباح": أن "الدائرة تسلمت 3 آلاف جرعة من لقاح فايزر كدفعة اولى، وهناك جرع أخرى تصل اسبوعيا من بقية انواع اللقاحات".

ولفت إلى “التواصل حاليا بافتتاح منافذ اخرى اضافية بلقاح فايزر، اضافة الى المنافذ الاخرى الـ 70 الموجودة في المراكز الصحية نتيجة لاقبال المواطنين الكبير على منافذ التلقيح خلال اليومين الماضيين".

وجددت وزارة الصحة دعوتها المواطنين إلى الإسراع بأخذ اللقاحات المضادة لكورونا، وحذرت من مضاعفات طويلة الأمد بعد الإصابة بالوباء.

بيان صحفي للوزارة، أوضح أن "الوضع الوبائي يشهد تطورا خطيرا في الأيام الأخيرة وذلك بارتفاع نسب الإصابات بمعدلات غير مسبوقة منذ بدء الجائحة، حيث شهد الاسبوع الماضي تسجيل أعلى رقم اسبوعي منذ بدء تفشي الوباء".

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