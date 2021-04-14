’’عام على انطلاقه’’.. التربية النيابية تعلق على تجربة التعليم الإلكتروني في العراق

2021/04/14 | 09:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادانتقدت لجنة التربية النيابية، الأربعاء ( 13 نيسان 2021)، تجربة التعليم الالكتروني في العراق، وذلك بعد عام على انطلاق التجربة التي أثارت جدلاً واسعاً، في الأوساط الشعبية. وقالت النائبة عن اللجنة، هدى جار الله، في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن" تجربة التعليم لإلكتروني في العراق أثبتت فشلها خصوصا للمرحلة الابتدائية"، مشيرة إلى أن "كثيراً من مدن العراق لم يصل إليها الإنترنت، ولا الاتصالات، كذلك نسبة الفقر العالية في البلاد تحول دون امتلاك كثير من العائلات للأجهزة الإلكترونية".وأضافت، أن" وزارة التربية كانت مجبرة على تطبيق التعليم الإلكتروني بسبب جائحة كورونا" مؤكدة، أن" حياة التلاميذ وسلامة عائلاتهم أهم من التعليم".وأشارت، إلى أن "تجربة العراق في التعليم الإلكتروني مختلفة تماما عن دول العالم بسبب البنى التحتية المنهارة في عموم البلاد، وانقطاع للتيار الكهربائي المستمر وكذلك الضعف في شبكات الانترنت".وفي آذار من العام الماضي، أعلنت وزارة التربية العراقية انطلاق منصة نيوتن، للتعليم الالكتروني، وذلك لتعويض الطلبة والتلاميذ عما فاتهم من الدروس لإكمال المنهاج الدراسي المقرر للعام الدراسي للعام 2019-2020. وواجهت التجربة، جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية، بسبب ضعف جدواها في إيصال المواد التعليمية إلى الطلبة، خاصة مع عدم امتلاك الكثيرين للأجهزة الالكترونية، وضعف الانترنت بشكل عام في البلاد. ومؤخراً تضاربت الأنباء بشأن توقف التعليم الالكتروني، ففي الوقت الذي أعلن فيه المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، ذلك، نفاه في وقت لاحق.

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