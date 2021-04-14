لاهور شيخ جنكي: واجب الجميع العمل على ازالة آثار الأنفال

وقال الرئيس المشترك في بيانه: في ذكرى كارثة وجريمة الأنفال سئية الصيت والتي نفذها النظام البعثي ضد شعبنا دون رحمة، نستذكر أحبابنا الذين فقدناهم خلال تلك الحملات ودفنوا وهم أحياء ولم يتم الكشف عن اغلب المقابر الجماعية إلى الآن ولم يتم إرجاع رفاة الضحايا الى مسقط رأسهم.
واضاف: صمود ذوو المؤنفلين والذين بقوا وحدهم، غيروا الدموع الى الأمل، وغيروا محو وابادة قوميتهم إلى قوة هوية ومستقبل أكثر ازدهاراً.
إلى جانب صمودهم، من واجب الجميع العمل على ازالة آثار الأنفال، ومن الضروري العمل على تدويل القضية، وتعويض أهالي الضحايا من قبل الحكومة الإتحادية، وان تقوم الاطراف ذات العلاقة في إقليم كوردستان بإيصال اكبر قدر من الخدمات الى مناطقهم.
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