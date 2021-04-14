لاهور شيخ جنكي: واجب الجميع العمل على ازالة آثار الأنفال

2021/04/14 | 09:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاربعاء، بيانا بمناسبة الذكرى السنوية لجرائم الانفال التي استهدفت ابناء شعب كوردستان.

وقال الرئيس المشترك في بيانه: في ذكرى كارثة وجريمة الأنفال سئية الصيت والتي نفذها النظام البعثي ضد شعبنا دون رحمة، نستذكر أحبابنا الذين فقدناهم خلال تلك الحملات ودفنوا وهم أحياء ولم يتم الكشف عن اغلب المقابر الجماعية إلى الآن ولم يتم إرجاع رفاة الضحايا الى مسقط رأسهم.

واضاف: صمود ذوو المؤنفلين والذين بقوا وحدهم، غيروا الدموع الى الأمل، وغيروا محو وابادة قوميتهم إلى قوة هوية ومستقبل أكثر ازدهاراً.



إلى جانب صمودهم، من واجب الجميع العمل على ازالة آثار الأنفال، ومن الضروري العمل على تدويل القضية، وتعويض أهالي الضحايا من قبل الحكومة الإتحادية، وان تقوم الاطراف ذات العلاقة في إقليم كوردستان بإيصال اكبر قدر من الخدمات الى مناطقهم.

PUKmedia

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