ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

2021/04/14 | 10:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار

العراقي في الأسواق المحلية ارتفاعا

طفيفا اليوم الاربعاء، بحسب رصد مختصين.

السعر في الصيرفات

سعر البيع : 149,500

سعر الشراء : 148,500

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