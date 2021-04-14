2021/04/14 | 10:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية يوم

الأربعاء أن ترتفع درجات الحرارة فوق 40

درجة مئوية في مناطق وسط وجنوب العراق

الأسبوع المقبل.

وأشار عطية في منشور له اليوم، إلى

أرتفاع متوقع بدرجات الحرارة اعتبارا

من ي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرارة تقفز فوق 40 درجة مئوية الأسبوع المقبل في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرارة تقفز فوق 40 درجة مئوية الأسبوع المقبل في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).