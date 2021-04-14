القولُ الفصلُ في دور خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون في المحكمة الاتحادية العليا.. الجزء الثاني

2021/04/14 | 10:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

د .حسن الياسري

- دراسةٌ دستوريةٌ تأصيليةٌ معززةٌ

بتجارب المحاكم الدستورية في العالم -

سلسلةٌ من أقسامٍ خمسةٍ

القسم الأول

التفسير الدستوري لإطلاق

اسم (المحكمة)

على المحكمة الاتحادية الع

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