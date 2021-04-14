وعن أخبار البعث ... ببلد البعث... - غسان صابور

2021/04/14 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور وعن أخبار البعث..



ببلد البعث...نضال معلوف..



نضال معلوف صاحب ومؤسس موقع سيريا نيوز..



ليس صديقي...



لكنني أشاهد عناوين موقعه كل يوم..



والخمسة أو ستة دقائق التي يتكلم بها..



على اليوتوب عن سوريا..



لأسمع ما يتكلم من السوريين..



كل صباح على الرصيف الآخر..



حتى استطيع سماع الصوت الآخر...



والغربلة..



سمعته يتكلم بشريط فديو..



منقول عن التلفزيون السوري..



مسؤولة عن حزب البعث في إدلب..



ولست أدري إن كانت تتكلم ......





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