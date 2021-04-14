الآثار المدمرة للاحتلال الأمريكي للعراق عام/ 2003 من الناحية السياسية - فلاح أمين الرهيمي

2021/04/14 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي سبق وذكرنا في موضوع سابق الآثار المدمرة للاحتلال الأمريكي للعراق عام/ 2003 من الناحية الاقتصادية حيث جعل اقتصاده ذا طابع (ريعي) وحسب قاعدة السوق في العرض والطلب والآن نذكر تأثيراته السياسية عندما أصبح (بول بريمر) حاكم مدني عام على العراق بعد احتلال الولايات المتحدة الأمريكية للعراق في 9/4/2003 ونفذ مشروعه الجهنمي (الفوضى البناءة) الذي يعتبر مهندسه في تطبيقه على العراق في المجال السياسي حيث نفذ وجس ......





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