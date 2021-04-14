2021/04/14 | 10:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، أسعار بيع وشراء العملات الاجنبية والذهب والنفط عالمياً لليوم الثلاثاء.سعر بيع الدولار 149,500 سعر شراء الدولار 148,500 100 يورو 119,73 دولار 100 باوند 137,98 دولار 100 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالمياً لليوم الثلاثاء المركز الخبري الوطني.

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