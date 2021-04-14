طبيب يوضح الصلة بين زيادة الوزن وأمراض القلب

2021/04/14 | 10:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يعتقد طبيب جراحة القلب والأوعية الدموية الروسي، فلاديمير خوروشيف، أن فشل القلب المصاحب لالتهاب عضلة القلب، خاصةً مع اعتلال عضلة القلب، يؤدي إلى انخفاض حركة الإنسان.وأوضح أن هذا الارتباط يعمل أيضا في الاتجاه الآخر: يزداد بشكل متوقع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مع السمنة.وأوضح الطبيب لقناة “زفيزدا” الروسية: “أولا يكون […]

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